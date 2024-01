"Złoty Chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Saffet obiecuje Kazimowi fortunę za córki [2.01.2024]

Telenowela "Złoty chłopak" - co wydarzy się po weekendzie?

Ferit wbrew woli dziadka postanawia wejść do uwięzionej w pokoju żony. Chłopak wpada we wściekłość słysząc, że jego żona została obieca kolejnemu mężczyźnie. Ferit wpada w złość widząc jak Terik obejmuje Seyran. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane po weekendzie przeczytasz w galerii: