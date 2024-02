Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie, 17-18.02. Wymarzony ślub Ferita i Seyran [18.02.24]

16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 17-18 lutego. Wkrótce w serialu: W szpitalu Seyran wraz z rodziną Ferita czeka na wieści o stanie jego zdrowia. Wszyscy przeczuwają najgorsze. Mają pretensje do ukochanej rannego. Kazim staje w obronie swojej córki. Ciotka Hatice namawia Halisa, aby zrezygnował z odwetu na Saffecie i jego bliskich. Ferit przechodzi skomplikowaną operację. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie 17-18 lutego

Wkrótce w serialu: Seyran oświadcza Ifakat, że dowiedziała się o jej romansie z Orhanem. Kazim odwiedza Ferita w szpitalu. Pacjent wyjaśnia bliskim, że ją kocha i planuje się z nią ożenić. Halis i pozostali muszą się z tym pogodzić. Goście przybywają na ślub Ferita i Seyran. Mieszkańcy rezydencji gromadzą się na kolacji. Kazim stara się zawstydzić córkę Halisa. Seyran jest wściekła na Ferita, który sprzymierza się z jej ojcem i zaczyna zachowywać podobnie jak on. Ciągle ma do niej pretensje o to, że we wszystko się wtrąca. Nukhet postanawia pojednać rodzinę. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków telenoweli "Złoty chłopak", które TVP 1 pokaże po weekendzie, 17-18 lutego, publikujemy w opisach zdjęć z serialu w galerii👇

"Złoty chłopak" - o czym opowiada serial?

Serial "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. W obsadzie tej tureckiej telenoweli pojawiają się między innymi: Afra Saraçoğlu (jako Seyran), Mert Ramazan Demir (jako Ferit), Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ.

Średnia ocen nowego serialu na portalu filmweb.pl wynosi 7,2, a z kolei na IMDB 6,2.

"Złoty chłopak" opowiada o losach dwóch zamożnych tureckich rodzin. Głównym bohaterem jest młody i niezwykle przystojny Ferit, który w pełni korzysta z życia. Jego lekkiego podejścia do rzeczywistości nie popiera jednak dziadek Halis, który postanawia okiełznać temperament wnuka i nakłonić go do bardziej stabilnego i poukładanego życia. Aby udobruchać dziadka, chłopak godzi się poślubić odpowiednią dziewczynę. Ferit nie martwi się tym małżeństwem, bo uważa, że ​​w jego życiu i tak nic się nie zmieni. Wkrótce Seyran zostaje jego żoną... Tak rozpoczyna się ich historia.

► To również może Cię zainteresować: Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!