Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy grudnia. Rozwód, adopcja i pojednanie [6.12.2023]

Telenowela "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") ma spore grono telewidzów. W artykule znajdziesz streszczenia odcinków tureckiego serialu, które Telewizja Polska pokaże do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Seyran idzie z Feritem na kolację z panem Efe. Fuat przeprasza Asuman za swoje zachowanie. Szczera rozmowa kończy się decyzją o rozwodzie. Orhan przyznaje się żonie do działań za plecami ojca. Asuman wpada w poślizg i auto ląduje w rowie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.

Wkrótce w serialu "Złoty chłopak": Defne odwiedza Gulgun i grozi jej rozprawą sądową za to, że Seyran zerwała umowę. Zerrin, matka Pelin, przychodzi do firmy, żeby rozmówić się z Halisem. Asuman i Fuat ogłaszają, że pragną adoptować dziecko. Zerrin odwiedza Gulgun, żeby ją ostrzec przed tym, co zamierza zrobić. Suna namawia siostrę, żeby pogodziła się z Feritem. Co jeszcze wydarzy się w serialu, którego odcinki TVP pokaże po do połowy grudnia? Streszczenia publikujemy w galerii zdjęć! To będzie się działo w odcinkach, które widzowie zobaczą do połowy grudnia:

► To może Cię zainteresować: Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Niedługo ostatnio odcinek pierwszego sezonu. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w tym artykule.

O czym jest serial "Złoty chłopak"?

Fabuła serialu "Złoty chłopak" skupia się na losach dwóch bogatych rodzin - jednej nowoczesnej i drugiej, kładącej nacisk na tradycyjne wartości. Akcja rozgrywa się dwutorowo: w Stambule i w mieście Gaziantep. Widzowie będą śledzić losy kobiety, która została wciągnięta w niechciane małżeństwo i próbuje się odnaleźć w swoim nowym życiu. Tak zaczyna się "Złoty chłopak": Ferit (Mert Ramazan Demir) to rozkapryszony młodzieniec z bogatego rodu Korhan, który od lat prowadzi firmę jubilerską. Lekkomyślność Ferita nie podoba się najstarszemu z rodu - Halisowi (w tej roli Cetin Tekindor). Aby udobruchać dziadka, chłopak godzi się poślubić odpowiednią dziewczynę z Gaziantep. Ferit nie martwi się tym małżeństwem, bo uważa, że ​​w jego życiu i tak nic się nie zmieni. Wkrótce Seyran zostaje jego żoną...

► To może Cię zainteresować: Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Pelin, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Co wydarzy się nad brzegiem morza? Wyjaśniamy w artykule, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

Gdzie można oglądać serial "Złoty chłopak"?

Premierowe odcinki TVP emituje na antenie "Jedynki" od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 emituje również w dni robocze o godz. 6.05.

"Złoty chłopak" - obsada

W serialu występują:

Afra Saraçoğlu jako Seyran

Mert Ramazan Demir jako Ferit

Beril Pozam jako Suna

Buçe Buse Kahraman jako Pelin

Diren Polatogullari jako Kazım

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat

Çetin Tekindor jako Halis Aga

Gözde Kansu jako Gülgün

Ersin Arici jako Abidin

Emre Altuğ jako Orhan ► To może Cię zainteresować: Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do artykułu - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.