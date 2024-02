Złoty chłopak - drugi sezon. Co nowego w serialu? Pojawi się nowa postać - to Kaya, wnuk Halisa [20.02.2024]

"Złoty chłopak" - widzowie mieli uwagi do producentów

Widzowie i krytycy mieli kilka uwag odnośnie 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Głównym zarztem, jaki stawiono producentom, było zbyt powolne prowadzenie akcji. "Czasami ma się wrażenie, że akcja serialu ciągnie się jak guma do żucia" - czytamy na jednej ze tureckich stron poświęconych serialom znad Bosforu. "Niektóre role mogłyby być bardziej dopracowane, bo są irytujące" - to inny głos. Które postacie denerwują tureckich widzów? Najczęściej wymienianymi są Pelin, Zerrin i Ifakat. - One irtują najbardziej - zarzucają niektórzy tureccy telewidzowie. Producenci ripostują: "O to właśnie chodzi" - tłumaczą i dodają: "Jeśli pojawiają się emocje wobec postaci z serialu, to dobrze. Negatywne emocje są też ważne - to oznacza, że bohater nie jest obojętny, a aktor osiągnął swój cel" - dodają producenci serialu. "Najgorzej, gdy postać nie budzi żadnych emocji" - zauważają producenci telenoweli "Złoty chłopak". I zapewne mają sporo racji.