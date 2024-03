ZDMiKP wydłuży kursowanie autobusu numer 67. Od soboty, 16 marca duże zmiany w komunikacji

Wybrane zostały priorytetowe kierunki, gdzie tramwaje w godzinach szczytu, będą kursować prawie w równych odstępach:

• Rondo Jagiellonów – Jagiellońska - Fordon (co ok. 4-6 min. w szczycie)

• Fordon – Jagiellońska- Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)

• Rondo Jagiellonów-Kujawska – Węzeł Szarych Szeregów (co ok. 6-8 min. w szczycie)

• Węzeł Szarych Szeregów- Kujawska - Rondo Jagiellonów (co ok. 5-8 min. w szczycie)

• Rondo Jagiellonów- Garbary (co ok. 4-7 min. w szczycie)

• Garbary-Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)