Zbigniew Buczkowski skończył 73 lata. Tak zmienił się od debiutu w "Dziewczyny do wzięcia" (1972 rok) - zobacz zdjęcia [24.03.2024]

Chociaż aktorem został przez przypadek, to właśnie jego talent zdecydował o tym, co robi do dnia dzisiejszego. W 1972 roku zagrał kelnera, który uwodzi jedną z panien w filmie "Dziewczyny do wzięcia", śpiewając przy tym "Sibą sibą". Od tego czasu zagrał w wielu filmach i serialach jako naturszczyk, a w 1986 roku zdał eksternistycznie egzamin kończący szkołę aktorską. W 2022 roku Zbigniew Buczkowski, obchodzący 50-lecie pracy artystycznej, otrzymał Nagrodę Specjalną TV Puls z rąk prezesa stacji, Dariusza Dąbskiego. Uhonorowanie odbyło się w trakcie "Telekamer" (na zdjęciu). Na kolejnych slajdach zobaczycie zdjęcia Zbigniewa Buczkowskiego od 1972 roku. Zobacz więcej zdjęć Zbigniewa Buczkowskiego ►

AKPA