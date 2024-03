Zasady w ogródku - marzec 2024. Takie nasiona kwiatów, warzyw i ziół koniecznie wysiej w marcu [21.03.2024]

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc do idealny czas na przygotowania do cieplejszej pory roku. To dobry moment na zadbanie o wygląd Twojego ogrodu, działki czy balkonu. Plusem jest również sprzyjająca pogoda, która zdecydowanie zmotywuje nas do pracy. W naszej galerii dowiesz się, co siejemy w marcu i jakich zasad należy przestrzegać. ▶▶

pixabay.com