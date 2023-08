Zakazany owoc - ukryta kamera i "zbrodnia". Wiemy co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu [10.08.23 r.] Michał Sierek

Sprawdzamy, co wydarzy się w najnowszych odcinkach tureckiego serialu "Zakazany owoc". Ender i Sahika instalują u Hasana Alego ukrytą kamerę i widzą, jak popełnia on zbrodnię. Co jeszcze wydarzy się w serialu? W galerii przeczytasz streszczenia odcinków na kolejny tydzień. Serial "Zakazany owoc" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 17.15).