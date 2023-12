"Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Yildiz dowiaduje się, że Cagatay ma dziecko z inną! [5.12.2023 r.]

Serial "Zakazany owoc" - streszczenia odcinków. To wydarzy się w połowie grudnia. Niewierny Cagatay chce poślubić kochankę!

Yildiz zaczyna popadać w depresję przez Cagataya . Przypomnijmy, że przystojny dziedzic fortuny okazał się kobieciarzem, który nie potrafi dochować wierności jednej kobiecie. Mało tego - mężczyzna oświadcza jej, że zamierza poślubić kochankę. Ta wiadomość mocno załamuje Yildiz. Oliwy do ognia dolewa fakt, że Feyza wyjawia, iż ojcem jej dziecka jest właśnie Cagatay...

Niewierny Cagatay ojcem dziecka Feyzy. Yildiz jest załamana. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc"

Co jeszcze wydarzy się w najnowszych odcinkach serialu "Zakazany owoc"? Streszczenia znajdziecie w poniższej galerii. Zdradzamy, co widzowie zobaczą w odcinkach emitowanych w połowie grudnia. Turecki hit można oglądać na antenie TVP 2, od poniedziałku do piątku o godz. 17:15. Streszczenia najnowszych odcinków poniżej!