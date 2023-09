Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku września. Sahika podaje Zehrze narkotyk

Wkrótce w serialu Zakazany Owoc...

Cagatay aranżuje kłótnię z żoną. Sahika przekonuje wszystkich, że to Zehra zabiła Mahmuta. Sahika wykorzystuje Halit Cana, by zbliżyć się do Hasana Alego. Cansu nadal strofuje Feride. Co jeszcze się wydarzy?