Zakazany owoc - to wydarzy się w pierwszych dniach sierpnia. Ender szuka Halita! Kobieta nie wierzy w jego śmierć! [1.08.2023 r.]

Zakazany owoc - to wydarzy się w sierpniu

Ender wciąż nie może uwierzyć, że Halit nie żyje i rozpoczyna prywatne śledztwo. Kobieta zauważyła, że ktoś otworzył konto w banku na nazwisko biznesmena. Zdaniem Ender mężczyzna tak naprawdę żyje i gdzieś się ukrywa, ale Yildiz i Sahika nie wierzą w te opowieści.

Sierpniowe odcinki przyniosą jeszcze więcej emocji. Yildiz weźmie ślub z Cagatayem, a chwilę później zostanie aresztowana. Do więzienia trafią również Ender i Sahika i wszystkie wylądują w jednej celi. To jednak nie koniec zaskakujących wydarzeń, które będą miały miejsce w tureckiej telenoweli. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w pierwszych dniach sierpnia!