Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [29.01.24] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.