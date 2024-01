Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Zaskakująca zmiana Yildiz! [6.01.24 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie na początku stycznia 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.