Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w połowie grudnia: Śmierć, kolejny ślub w serialu! [12.12.2023]

Wkrótce w serialu Zakazany Owoc - to widzowie zobaczą po weekendzie w połowie grudnia

Wkrótce w serialu: W "Zakazanym owocu" dojdzie do tragedii i jedna z postaci zginie (więcej szczegółów w galerii artykułu - tam znajdziesz streszczenia odcinków). Caner każe Dilarze zerwać z Emirem. Dogan bierze ślub z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków publikujemy w galerii zdjęć.

► To może Cię zainteresować: Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne .

Zakazany owoc - o czym jest serial?

" Zakazany owoc " to turecki hit, który opowiada o losach ambitnej Yildiz, która marzy o bogactwie. Dziewczyna poznaje bogatą Ender, która prosi ją, aby uwiodła jej męża. Halit bowiem słynie z niewierności i słabości do pięknych kobiet. Dziewczyna zgadza się, jednak z biegiem czasu zaczyna darzyć Halita nicią sympatii. Wtedy wyjawia mu, dlaczego tak naprawdę zjawiła się w jego domu...

Ile odcinków serialu "Zakazany owoc" zobaczymy w Polsce?

W oryginale "Zakazany owoc" nosi tytuł "Yasak Elma". W Turcji jeden odcinek trwa około 100 minut. W Polsce podzielono je na ok. 45-minutowe odcinki, oznacza to tyle, że możemy spodziewać się emisji około 292 odcinków.

► To może Cię zainteresować: Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do artykułu - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.