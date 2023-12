Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? [30.12.2023] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.