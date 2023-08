Zakazany owoc - to wydarzy się po pierwszym weekendzie w sierpniu: Potworna zbrodnia czy mistyfikacja? [8.08.23] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie (5-6 sierpnia). Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się po pierwszym tygodniu sierpnia: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.