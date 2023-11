"Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami [10.11.2023]

Wkrótce w serialu Zakazany Owoc - to widzowie zobaczą pod koniec października i na początku listopada

Wkróce w serialu: Cagatay próbuje załagodzić konflikt z Yildiz. Asuman robi scenę Feyzie. Yildiz z Halitcanem i matką przenoszą się do nowego domu. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków publikujemy w galerii zdjęć.

