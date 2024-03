"Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu w serialu. Wykrywacz kłamstw i porwanie [16.03.2024]

Niebawem w serialu "Zakazany owoc". Yildiz panikuje, gdy przed jej domem nurkowie przeszukują dno morza. Po akcji w pokoju hotelowym Caner i Emir trafiają do aresztu. Yildiz, Handan i Ender chcą potwierdzić zaufanie do siebie za pomocą wykrywacza kłamstw... Dogan dzięki wybiegowi pozbawia wspólniczki udziałów w firmie. Altay oszukuje Kumru, mówiąc, że ma umierającą matkę. Ender postanawia rozkochać w sobie Engina. Saffet zleca porwanie Zeynep. Dochodzi do dramatycznych wydarzeń.

Co jeszcze czeka nas w marcu w serialu "Zakazany owoc"? Przeczytaj streszczenia odcinków w naszej galerii: