Zagrała Winnie Cooper w serialu "Cudowne lata". Tak teraz wygląda Danica McKellar - zdjęcia [7.03.24]

Pomysłodawcami serialu "Cudowne lata" ("The Wonder Years) byli Neal Marlens i Carol Black. Swoją premierę miał na antenie telewizji ABC w 1988 roku. W sumie nakręcono sześć sezonów (115 odcinków), które powstawały w latach 1988-1993 .

Serial "Cudowne lata" - dorastanie w latach sześćdziesiątych

W Polsce "Cudowne lata" jako pierwsza od 1990 roku do połowy lat 90. emitowała TVP2. Serial pokochały miliony widzów na całym świecie. Doceniono go szczególnie za to, w jaki sposób ukazał dorastanie oraz problemy rodzinne i społeczne osadzone w kulturowym kontekście lat 60.