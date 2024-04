Zaćmienie Słońca w poniedziałek, 8 kwietnia 2024. W jakich godzinach wystąpi to zjawisko?

Zaćmienie Słońca - 8 kwietnia 2024. O której godzinie?

Osobom przebywającym na terenie Polski pozostaje więc obserwowanie transmisji w internecie i w telewizji . Początek częściowego zaćmienia rozpocznie się o godzinie 15:42 czasu UTC, maksimum zaćmienia nastąpi o 18:17 UTC, a koniec zjawiska około godziny 20.52 UTC (UTC - uniwersalny czas koordynowany; do obowiązującego w Polsce czasu środkowoeuropejskiego letniego należy dodać dwie godziny).

Po pierwsze - bezpieczeństwo. Jak obserwować zaćmienie Słońca?

Najważniejsze przy obserwacji zaćmienia Słońca jest bezpieczeństwo . Nie wolno patrzeć na Słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia. Z pomocą przyjdą specjalne okulary z filtrem ND5. Nie zaleca się obserwowania zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty CD, czy zdjęcia rentgenowskie (nie blokują promieniowania ultrafioletowego). Pamiętajcie, by nie patrzeć bezpośrednio na Słońce przez teleskop, czy lornetkę! Możecie trwale uszkodzić wzrok, bądź go stracić.

Jeśli jesteście szczęściarzami, którzy 8 kwietnia znajdą się w obszarze, z którego można obserwować zaćmienie Słońca, to na pewno przyda się Wam kilka cennych porad.

Do obserwacji Słońca przez zwykły teleskop stosuje się specjalne gotowe filtry. Można też stworzyć taki filtr samemu stosując folię ND5 (należy jednak pamiętać, by dobrze zamontować tak stworzony filtr). Można też zastosować metodę projekcji - czyli rzutować obraz tarczy słonecznej na przykład na kartkę papieru (tu ważna uwaga - długie oddziaływanie słońca na teleskop bez filtra może spowodować jego uszkodzenie). Zaćmienie obserwować można oczywiście też przez specjalnie stworzone teleskopy do obserwacji Słońca. Pomocne może też być szkło spawalnicze - z odpowiednim stopniem przyciemnienia.