Zabytkowe autobusy i nowa forma zatrudnienia kierowców. MZK w Bydgoszczy próbuje zminimalizować problem wypadających kursów

Na początku listopada informowaliśmy, że miejska spółka prowadzi rozmowy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego. Chodziło o to, aby częściowo wypełnić braki na liniach, przynajmniej do momentu, gdy nie zostanie podpisana umowa z podwykonawcą. MZK miał w planach oddać jedną linię na kilka miesięcy innej firmie. Sukcesem zakończyły się tylko te pierwsze rozmowy.

– Umowa ze stowarzyszeniem została podpisana na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przewidujemy, że do końca pierwszego kwartału 2024 r. właściwa liczba osób, które zostały skierowane na kurs ukończy go i uzyska uprawnienia kierowcy autobusu. Do tego czasu, aby zminimalizować braki na liniach, po mieście będą jeździły trzy autobusy zabytkowe – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Piotr Bojar, prezes MZK.

„Klasyki” kursują po jednym na liniach autobusowych nr 52, 79 i 89 tylko o wybranych godzinach. Pierwszy z nich to Volvo B10MA, a dwa kolejne Ikarus 280.70E. Jak przekazał ZDMiKP świąteczne autobusy zabytkowe posiadają wysoką podłogę i nie są wyposażone w biletomaty. Pasażerowie wsiadając do nich powinni posiadać bilet papierowy lub zakupić go u kierowcy.