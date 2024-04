Za nimi finał wielkanocnej edycji "Ciepła serca w słoiku". Bydgoszczanie po raz kolejny nie zawiedli

W ramach zbiórki mieszkańcy przez cały miesiąc przekazywali dary - od żywności o długim terminie przydatności do spożycia, słodycze, przez środki do higieny osobistej, kosmetyki, po gry planszowe, zabawki i drobne upominki. Jak mówi nam Ireneusz Nitkiewicz, współorganizator akcji, mieszkańcy także w tym roku hojnie obdarowali potrzebujących, a jeszcze przed finałem zapowiadali swoją obecność na Rybim Rynku, by świątecznym jedzeniem wesprzeć osoby ubogie i bezdomne.