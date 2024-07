Nowe wyższe ceny za prąd od 1 lipca

Od 1 lipca rozpoczęło się stopniowe odmrażanie cen energii, które obowiązywały od 2022 roku. W okresie od stycznia do czerwca cena za 1MWh była na poziomie 412 złotych netto. Cena ta obowiązywała jednak do progu zużycia 1500 kWh. Po przekroczeniu tego limitu, stawka netto rosła z 41 do 60 groszy za każdą zużytą kilowatogodzinę.

Na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, od 1 lipca obowiązują nowe stawki za energię elektryczną.