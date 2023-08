Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Nie poznałbyś jej na ulicy - zdjęcia [9.08.2023]

Serial "Akacjowa 38" miał swoją premierę w 2015 roku. W Polsce emitowany jest od 2023. W sumie nakręcono około 1,5 tysiąca odcinków tej hiszpańskiej telenoweli. Jedną z ról gra w nim aktorka Sara Miquel, która wciela się w rolę Cayetany. Na co dzień Miquel mocno różni się od serialowej bohaterki. Zapewne wielu z Was miałoby kłopot, by rozpoznać ją na ulicy... Zobaczcie zdjęcia, które Miquel publikuje w mediach społecznościowych >>

Materiały prasowe