Wybory samorządowe w Bydgoszczy 2024 - trwa głosowanie. Mamy wypowiedzi mieszkańców

Wybory samorządowe w Bydgoszczy

Mieszkańcy otrzymują od członków komisji po trzy karty do głosowania - na prezydenta miasta, na członków Rady Miasta Bydgoszczy oraz do sejmiku województwa. W Bydgoszczy mamy czworo kandydatów na prezydenta.

W 207 lokalach wyborczych w Bydgoszczy można było głosować od siódmej rano. Nie zanotowano żadnych incydentów, członkowie komisji przyszli do pracy trzeźwi, co w Polsce regułą nie było. Rekordzistka z Płocka miała prawie 3,5 promila...

Trwa I tura wyborów samorządowych, w których bydgoszczanie wybierają swoich kandydatów na prezydenta miasta, do Rady Miasta oraz do sejmiku województwa. Nasz fotoreporter wybrał się dzisiaj do dwóch…

Komentarze mieszkańców Bydgoszczy o wyborach samorządowych 2024

Trwa cisza wyborcza

Przypomnijmy, że trwa cisza wyborcza. Potrwa ona do zakończenia głosowania. Złamanie ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 500 tys. zł. do nawet 1 mln zł.