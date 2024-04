Za nami już dziesięć godzin głosowania w pierwszej turze wyborów samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 18:30 podała najnowsze dane o frekwencji wyborczej.

Wybory samorządowe 2024

7 kwietnia odbywają się wybory samorządowe. Tego dnia Polacy wybierają swoich przedstawicieli na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 i jeśli głosowanie będzie przebiegało bez zakłóceń, potrwa do godz. 21.

Na naszej stronie internetowej relacjonujemy przebieg wyborów w Bydgoszczy. Mieszkańcy naszego miasta otrzymują dziś trzy karty do głosowania - szarą z listą kandydatów do Rady Miasta, niebieską kartę do głosowania na radnych sejmiku województwa oraz różową, na której oddajemy głosy na kandydata na prezydenta Bydgoszczy. W Bydgoszczy działa 207 obwodowych komisji wyborczych.

Frekwencja w kraju - dane PKW z godz. 17

Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 18:30 przekazała pierwsze wiadomości dotyczące frekwencji wyborczej. Z danych PKW wynika, że na godzinę 17 głosowania do urn wyborczych udało się 39,43% uprawnionych głosujących.

W porównaniu do wyborów samorządowych z 2018 r. frekwencja o tej samej godzinie jest niższa o blisko 2 proc. Natomiast w październikowych wyborach parlamentarnych frekwencja na godz. 17 wynosiła ponad 57 procent.

Przypomnijmy, o godz. 12 frekwencja w kraju wynosiła 16,52 proc.

Frekwencja w Bydgoszczy i pow. bydgoskim

W Bydgoszczy frekwencja wyborcza na godz. 17 wyniosła 35,50%, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim 38,58%.

O godzinie 12 frekwencja wynosiła odpowiednio 16,35 proc. w Bydgoszczy i 16,58 proc. w regionie.

W powiecie bydgoskim frekwencja do godziny 17 była wyższa niż w Bydgoszczy i bardzo zbliżona do wyniku odnotowanego w całym regionie. Do urn wyborczych poszło 38,35 proc. uprawnionych do głosowania. Spośród gmin w pow. bydgoskich najwyższa frekwencja na godz. 17 została odnotowana w gminie Solec Kujawski, natomiast najniższa w gminie Nowa Wieś Wielka.

gmina Solec Kujawski - 40,66 proc.

gm. Osielsko - 40,63 proc.

gm. Dobrcz - 40,39 proc.

gm. Dąbrowa Chełmińska - 38,17 proc.

gm. Koronowo - 38,04 proc.

gm. Sicienko - 37,32 proc.

gm. Białe Błota - 36,17 proc.

gm. Nowa Wieś Wielka - 35,61 proc.

Krótko po godzinie 21 powinniśmy poznać frekwencję oszacowaną na podstawie exit poll.

Ponad 29 mln uprawnionych do głosowania

W całym kraju otwartych jest 29 707 obwodowych komisji wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest 29 037 073 osób, z czego 5 461 głosuje korespondencyjnie.

Podczas I tury wyborów samorządowych wybierzemy 107 prezydentów miast, 906 burmistrzów oraz 1464 wójtów. Ponadto, wybranych zostanie również 46558 radnych - 39416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy. W całym kraju wszystkie komitety wyborcze zarejestrowały 183 121 kandydatów na radnych.

W miejscowościach, w których żaden z kandydatów na prezydenta, burmistrza czy wójta nie uzyska co najmniej 50% poparcia w pierwszej turze, będzie potrzebna druga tura - wyborcy pójdą do urn 21 kwietnia.

Jak oddać ważny głos?

Aby nasz głos podczas dzisiejszych wyborów samorządowych był ważny, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji - tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania.

Głos będzie ważny, gdy postawimy krzyżyk w kratce odpowiadającej kandydatowi, którego chcemy poprzeć. Na danym szczeblu możemy wybrać tylko jedną osobę i postawić tylko jeden krzyżyk, gdyż jeśli będzie ich więcej lub nie będzie żadnego, głos będzie nieważny.

Wideo Wybory samorządowe, jak głosować