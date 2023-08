Wybory parlamentarne 2023. "Jedynkami" KO w Bydgoszczy i Toruniu Paweł Olszewski i Arkadiusz Myrcha

- Chciałbym z wielką satysfakcją poprosić na scenę tych, którzy uznali te same priorytety za własne i z którymi pójdziemy na ten bardzo poważny bój o przyszłość Polski. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. - mówił Donald Tusk, przewodniczący PO. - Na listach PO znalazły się autorytety, ludzie doświadczeni, ale również debiutanci, którzy po raz pierwszy wchodzą do wielkiej polityki. Na listach PO - oprócz Kołodziejczaka i Bodnara - są m.in. piłkarz Rafał Siemaszko i Bogusław Wołoszański – prawnik, dziennikarz, popularyzator historii, autor książek i programów o tematyce historycznej.

"Jedynki" KO z okręgów bydgoskiego i toruńskiego

Jak informuje Onet - wśród kandydatów do Sejmu nr 1 - na liście PO w Bydgoszczy jest Paweł Olszewski, "trójką" ma być senator KO Krzysztof Brejza. Z pierwszego miejsca do Senatu z bydgoskiej listy kandydować ma Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Toruńską listę kandydatów PO do Sejmu w Toruniu ma otwierać poseł Arkadiusz Myrcha (w poniedziałek w rozmowie z "Nowościami" poseł Arkadiusz Myrcha nie chciał potwierdzić tej informacji). Nie potwierdziły się wcześniejsze informacje o tym, że z okręgu toruńskiego "jedynką" ma być wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ostatecznie Kidawa-Błońska ma startować do Senatu w jednym z okręgów w Warszawie.