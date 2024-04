Wybory 2024 w powiecie bydgoskim. W wielu gminach trwa głosowanie w drugiej turze

Rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. By oddać ważny głos w wyborach samorządowych, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji - tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania.

Mieszkańcy miast i gmin otrzymają jedną kartę do głosowania. Na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy 7 kwietnia otrzymali największą liczbę głosów. Znak X trzeba będzie postawić przy nazwisku jednego kandydata.