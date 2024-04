Wybory 2024 w powiecie bydgoskim i woj. kujawsko-pomorskim. Głosowanie w II turze zakończone - czekamy na wyniki

O godzinie 18.30 odbyła się kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, na której podano dane dotyczące frekwencji na godzinę 17.00. Frekwencja wyniosła 33,17%. Dla porównania, w pierwszej turze 7 kwietnia 2024 do godziny 17.00 do urn udało się 39,43% obywateli. To także spadek w porównaniu z 2018 rokiem - do godziny 17.00 frekwencja wtedy wynosiła 38,73%.

Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących województwach:

lubelskie: 37,05%,

świętokrzyskie: 35,85%,

mazowieckie: 35,32%.

Najniższa frekwencja:

dolnośląskie: 29,51%

śląskie: 31,13%

opolskie: 31,59%

Najwyższa frekwencja w miastach:

Zielona Góra: 36,48%

Kielce: 34,62%

Rzeszów: 33,74%

Najniższa frekwencja w miastach: