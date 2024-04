Wybory 2024 - tak głosują bydgoszczanie. Mamy zdjęcia z dwóch lokali wyborczych w centrum miasta OPRAC.: Jakub Kisiel

Trwa I tura wyborów samorządowych, w których bydgoszczanie wybierają swoich kandydatów na prezydenta miasta, do Rady Miasta oraz do sejmiku województwa. Nasz fotoreporter wybrał się dzisiaj do dwóch obwodowych komisji wyborczych w bydgoskim Śródmieściu. Zobaczcie, jak w tych lokalach przebiegało głosowanie.