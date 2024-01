Wolontariusze WOŚP na ulicach Bydgoszczy, główne imprezy - na Starym Rynku

W Bydgoszczy finał odbywa się pod patronatem Expressu Bydgoskiego, Gazety Pomorskiej i Naszego Miasta Bydgoszcz. Przyświeca mu motto: „Tu wszystko gra OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

W niedzielę (28.01) w Bydgoszczy podczas 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej na ulice wyszło 750 wolontariuszy zbierających datki do puszek. Wszyscy wolontariusze mają zapewnione darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej, a także ciepłe napoje. W mieście wolontariuszy widać wszędzie – na przystankach autobusowych, w komunikacji miejskiej, przed kościołami, nawet na giełdzie na Wyżynach. Nie brak strażaków oraz seniorów.

Najważniejsze imprezy 32 finału w Bydgoszczy odbywają się na Starym Rynku. To tam rozpoczęły się występy solistów i zespołów artystycznych, które potrwają do wieczora. Na scenie zaprezentują się m.in.: Szkoła Tańca Bohema, Skolim, Bydgoscy Bluesmani, Lila i Kruzzo. Na koniec po "światełku do nieba", zaplanowanym na godzinę 20, wystąpi zespół TSA MNKWL.