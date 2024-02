Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [7.02.2024 r.]

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż wojskowego sprzętu. Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2024 roku o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163a).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy w terminie do 12.02.2024 r. do godziny 9.00 - informuje AMW.