Wiesława Boniek - taka jest żona Zbigniewa Bońka. Dlaczego mówi do niej "Gruba", a ona do niego "Gruby"? [8.02.2024]

Zbigniew i Wiesława Bońkowie mieszkają w Rzymie we Włoszech. Oboje mają podwójne obywatelstwo: polskie i włoskie. Doczekali się trojga dzieci: Karoliny, Kamili i Tomasza oraz wnucząt: Giuli, oraz Emmy Catteriny.

Są parą od ponad 50 lat!

W czerwcu 2024 roku państwo Bońkowie obchodzić będą 48. rocznicę zawarcia małżeństwa – które – jeśli wierzyć słowom słynnego piłkarza i działacza – nigdy nie przechodziło poważnych kryzysów. Państwo Bońkowie znają dużo dłużej – są parą od 1972, kiedy to poznali się jako uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i szybko zostali parą.

Boniek: Wszystko zawdzięczam żonie

Wiesława Boniek ukończyła filologię romańską. W jednym z wywiadów Zbigniew Boniek tak się o niej wyraził: „Tak naprawdę wszystko zawdzięczam żonie. Zawsze jej słuchałem i dobrze na tym wyszedłem. Wiesia jest stworzona dla mnie. Kiedy byłem młody, rozpierała mnie i buzowała we mnie ogromna energia. I żona umiała ją dobrze ukierunkować” – mówił Zbigniew Boniek w wywiadzie dla „Gali” w 2014 roku.

Prywatność pod ochroną

Pani Wiesława ceni swoją prywatność i nie dzieli się szczegółami i ciekawostkami ze swojego życia w internecie. Również Zbigniew Boniek nie zdradza tych tajemnic, chociaż zdarza mu się publikować zdjęcia z żoną, którą pieszczotliwie nazywa „Gruba”. Jego żona mówi do niego z kolei „Gruby”. Skąd takie przezwiska? Zbigniew Boniek onegdaj wyznał w wywiadzie dla „Playboya”, że mówią tak do siebie od lat i obojgu wydaje im się to bardzo sympatyczne.