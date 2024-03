Wielki Piątek - co to za święto? Wyjaśniamy, czy tego dnia trzeba iść do kościoła [21.03.2024] Dominika Sobczyńska

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. To właśnie tego dnia katolicy wspominają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To szczególny czas ciszy, skupienia i postu. Należy pamiętać, że tego dnia obowiązuje post ścisły. Oznacza to, iż możemy zjeść dwa posiłki lekkie i jeden do syta. Czy trzeba iść tego dnia do kościoła? Czy jest to dzień wolny? Dowiesz się tego w naszym artykule!