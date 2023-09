Wielka Pętla Fordonu w Bydgoszczy na zakręcie? Zbyt wysokie oferty w przetargu

– W ramach opracowania należy zaprojektować budowę infrastruktury pieszo-rowerowej, a także odcinki ulic – od ul. Sudeckiej do odcinka projektowanego przez Wydział Inwestycji Miasta Bydgoszczy, o łącznej długości ok. 1400 m – czytamy w opisie przedmiotu zamówienia.

Jesienią ma rozpocząć się realizacja pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu – trasy wzdłuż ulic Geodetów i Wierchowej, na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Andersa (ok. 950 metrów). Wielka Pętla Fordonu to projekt, który zakłada budowę trasy rowerowej otaczającej cały Fordon. Jej długość ma wynosić 21 kilometrów. Kolejne fragmenty drogi zgłaszane są do budżetu obywatelskiego od 2020 roku, ale z uwagi na różne trudności, do tej pory nie przystąpiono do realizacji poszczególnych odcinków.