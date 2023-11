Waloryzacja emerytur 2024. W skali roku ma być więcej pieniędzy dla seniorów - o tyle wzrosną emerytury [11.11.23]

W projekcie budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie, wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca jest bardzo wysoki i wynosi 12,3 proc. W 2024 roku emerytury doczekają się dwukrotnej waloryzacji, ponadto emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Wzrosną również dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura. Więcej informacji w artykule poniżej. W galerii z kolei prezentujemy nowe tabele wyliczeń, o ile wzrosną emerytury, jeśli waloryzacja 1 marca wyniesie tyle, ile zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok.

Wskaźnik waloryzacji emerytur może jeszcze ulec zmianie. Nowy rząd zapewne złoży własny projekt budżetu na 2024 rok i wtedy poznamy nowe informacje na temat planowanych podwyżek i waloryzacji świadczeń emerytalnych. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy zapewne na początku 2024 roku. Wtedy Główny Urząd Statystyczny poda wszystkie dane makroekonomiczne potrzebne do jego obliczenia.

Tak obliczono wskaźnik waloryzacji (12,3%) na 1 marca 2024 r.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251), wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych ustalany jest w oparciu o trzy czynniki: średnioroczny wzrost wynagrodzeń

średnioroczą inflację ogólną

śrenioroczną inflację emerycką (czyli zrost cen, dotyczący gospodarstw domowych emerytów) Powyższe trzy parametry są składowymi ekonomicznymi i nie mają na nie wpływu układy i siły polityczne. To właśnie wyliczenia na podstawie tych czynników pozowliły na ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 12,3 procent.

Emerytury po waloryzacji 12,3 proc - takie będą stawki

Zobacz tabele z wyliczeniami netto ("na rękę") - takie mogą być emerytury po waloryzacji w wysokości 12,3 proc. od 1 marca 2024 r.:

Zobacz również:

W 2024 roku emerytury mogą być jeszcze wyższe - zobacz, dlaczego

Można założyć, że ten wskaźnik utrzyma się, trudno się bowiem spodziewać, żeby był niższy. Pozwala to nam szacować, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 roku - bowiem każdego roku waloryzacja przeprowadzana jest właśnie na początku trzeciego miesiąca roku. Emerytury mogą być nawet wyższe, jeśli nowy rząd zdecyduje się na wprowadzenie waloryzacji kwotowej (wóczaj największymi benefeicjentami tego rozwiązania będą emeryciu otrzymujący najniższe świadczenia). Jeśli założyć, że w 2024 r. zostanie zastosowana waloryzacja procentowo-kwotowa z gwarantowaną podwyżką 250 złotych (taką właśnie zastosowano w 2023 r.), to z waloryzacji kwotowej skorzystaliby emeryci pobierający emerytury od minimalnej (1588,44 zł) do około 2030 złotych brutto.

Ile wyniosą trzynasta i czternasta emerytura w 2024 r.?

W 2024 roku emeryci będą mogli liczyć na wypłatę dodatkowych świadczeń emerytalnych - tj. trzynastej i czternastej emerytury. Te wypłacone zostaną w wyższej kwocie niż w mijającym 2023 r.

Trzynasta emerytura będzie wypłacana w marcu i kwietniu. W przepisach zapisano, że "trzynastka" wynosi tyle, ile najniższa emerytura, a to oznacza, że emeryci dostaną z tego tytułu co najmniej 1783,82 zł.

Czternasta emerytura wypłacana jest inaczej niż "trzynastka". Tu zastosowano bowiem zapisy o kryterium dochodowym. Przypomnijmy, że w 2023 roku na czternastą emeryturę w pełnej kwocie mogli liczyć świadczenioborcy otrzymujący od najniższej emerytury do emerytury w wysokości 2900 złotych. Wobec otrzymujących wyższe świadczenia zastosowano zasadę "złotówka za złotówkę". W 2023 roku wysokość 14. emerytury ustalono na poziomie 2650 zł brutto. ► To może Cię zainteresować: Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o tzw. 500+ dla niesamodzielnych. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS-u. Tylko w tym roku od stycznia do września wpłynęło ich w całym kraju ponad 90,6 tys., w województwie kujawsko-pomorskim 5,6 tys. W artykule wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może skorzystać ze świadczenia uzupełniającego.

W 2024 roku emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku

Jeśli rządy przejmą opozycyjne partie, najprawdopodobniej wdrożona zostanie zapowiadana podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie. To sprawi, że emerytom zostanie więcej pieniędzy w portfelach. Emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości do 5000 zł brutto miesięcznie nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymywanych emerytur (dla porównania obecnie takiego podatku nie płacą emeryci otrzymujący świadczenie do 2500 zł brutto miesięcznie). W skali rocznej w portfelach emerytów może zostać nawet do 3600 zł brutto (emeryci otrzymujący emeryturę w wysokości ok. 5 tys. zł/miesięcznie).

Na 1 września 2024 r. zaplanowano drugą waloryzację emerytur!

W 2024 prawdopodobnie będzie druga waloryzacja. Obecnie zaplanowano ją na 1 września 2024, ale szczegóły i więcej informacji poznamy po uformowaniu się nowego rządu i przyjęciu stosownej uchwały regulujących przepisy drugiej waloryzacji. Wiadomo jednak, że wskaźnik waloryzacji emerytur w drugiej połowie 2024 roku będzie zależeć od wysokości inflacji w pierwszej połowie 2024, średniej inflacji emeryckiej z tegoż okresu oraz od średniego wzrostu wynagrodzeń od stycznia do czerwca 2024 r.

Takie są zasady przyznawania 13. i 14. emerytury w 2024 roku

Trzynasta emerytura wypłacana jest każdemu emerytowi, niezależnie od wysokości otrzymywanego przez niego świadczenia. By otrzymać trzynastą emeryturę, emeryci nie muszą składać żadnych wniosków ani dokumentów do ZUS.

Czternasta emerytura to świadczenie, które z urzędu (nie trzeba również składać wniosków ani dokumentów, by je otrzymać) wypłacane jest emerytom i rencistom, pobierającym emerytury zasadnicze do wysokości 2900 złotych brutto. W ustawie regulującej przepisy dot. 14. emerytury wskazano, że rząd każdego roku wskaże termin wypłaty czternastej emerytury nie później niż do dnia 31 października danego roku. W 2023 roku wypłaty "czternastek" realizowano we wrześniu. Daty wypłaty "czternastek" w 2024 roku jeszcze nie podano.

14 emerytura w 2024 roku - sprawdź najważniejsze informacje

By otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów. ZUS przelewa świadczenie automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości.

Od czternastej emerytury trzeba jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie.

Emeryci, którym przysługuje "zwykła" emerytura do 2900 złotych brutto dostaną czternastkę w całości. U seniorów, których emerytura jest wyższa, będzie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę".

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Środków wypłaconych z tytułu 14. emerytury nie ma prawa zająć komornik.

Kwoty wypłacane z tytułu 14. emerytury nie będą miały wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub inne finansowe wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Czternasta emerytura przysługiwać będzie do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Czternasta emerytura w takim przypadku zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy osoby uprawnione do renty rodzinnej.

O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?