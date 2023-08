Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku [22.08.2023 r.] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?