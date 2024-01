Waloryzacja emerytur w 2024. Zobacz tabele z prognozowanymi podwyżkami

Dlaczego 12,3 proc.? Zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej tyle wynosi właśnie prognozowany wskaźnik inflacji emeryckiej w 2023 roku . To inflacja jest najważniejszym wskaźnikiem branym pod uwagę przy obliczaniu waloryzacji na kolejny rok (drugim jest realny wzrost płac). Policzyliśmy, jak urosłyby przykładowe emerytury od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki wskaźnik 12,3 proc. Prognozowane wyliczenia dla emerytur od 800 do 6500 złotych sprawdzisz w galerii.

Waloryzacja procentowa, czy procentowo-kwotowa?

Zwracamy uwagę, że zawarte w galerii podwyżki zakładają jedynie waloryzację procentową . W ubiegłych latach rząd stosował system kwotowo-procentowy, z gwarantowaną minimalną kwotą waloryzacji, która była korzystnym rozwiązaniem dla osób pobierających niższe świadczenia. Jak będzie w 2024? To już decyzja, którą musi podjąć nowy rząd.

Sprawdzamy statystyki losowań Lotto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Które liczby losowano najczęściej, a które najrzadziej? Od 1 października 2013 roku, do końcówki października 2023 roku…

Jaka będzie minimalna emerytura w 2024 roku

Decyzja o tym, czy zastosowana zostanie waloryzacja procentowa czy też procentowo-kwotowa będzie miała istotny wpływ na wysokość minimalnej emerytury w 2024 roku. Minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1588 złotych brutto. Gdyby wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3 procent się utrzymał, to minimalna emerytura od marca 2024 roku wyniosłaby około 1790 złotych brutto. Gdyby jednak rząd zdecydował się na system procentowo-kwotowy z minimalną kwotą podwyżki jak w 2023 (czyli 250 zł brutto), to minimalna emerytura wyniosłaby już 1838,44 złotych brutto. Na takiej decyzji skorzystaliby emeryci pobierający emerytury od minimalnej (1588,44 zł) do około 2030 złotych brutto. Dla osób pobierających wyższe świadczenia bardziej korzystny byłby już system procentowy.