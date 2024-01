Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [28.01.24] Michał Sierek

Główny Urząd Statystyczny w połowie stycznia podał najnowsze dane na temat inflacji (to główny element brany pod uwagę przy obliczaniu waloryzacji rent i emerytur). Z danych GUS wiemy, że tzw. inflacja emerycka wyniosła 11,9 proc. Przygotowaliśmy prognozowane wyliczenia podwyżek emerytur w oparciu o wskaźnik na takim poziomie. O ile urosłyby emerytury? Sprawdźcie wyliczenia dla przykładowych kwot w tabelach w naszej galerii. ▶▶* Zaznaczamy, że to szacunkowe obliczenia, właściwy wskaźnik waloryzacji poznamy w momencie, gdy podane zostaną wszystkie dane makroekonomiczne. Michał Sierek Zobacz galerię (20 zdjęć)

1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.