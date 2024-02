Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [5.02.2024]

Z nowelizacji ustawy budżetowej, którą przeprowadzono w czerwcu ubiegłego roku mogliśmy wyczytać, że prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 wyniesie 12,3 proc. To mniej niż w rekordowym 2022 roku, gdy emerytury urosły aż o 14,8 proc. Zaznaczmy, że tak wysoka waloryzacja to nie dobra wola tych, czy poprzednich rządzących, a wynik bardzo wysokiej inflacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach/latach. Inflacja to bowiem główny element wzoru potrzebnego do obliczenia wskaźnika waloryzacji (pod uwagę bierze się również realny wzrost płac).