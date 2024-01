Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Oto szacunkowe wyliczenia [2.01.24]

Z nowelizacji ustawy ustawy budżetowej, którą przeprowadzono w czerwcu ubiegłego roku mogliśmy wyczytać, że prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 wyniesie 12,3 proc. To mniej niż w rekordowym 2022 roku, gdy emerytury urosły aż o 14,8 proc. Zaznaczmy, że tak wysoka - dwucyfrowa - waloryzacja to nie dobra wola tych, czy poprzednich rządzących, a wynik bardzo wysokiej inflacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach .

Wysoka inflacja - wysoka waloryzacja 2024

Inflacja to główny element brany pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji . Drugim jest realny wzrost płac. Całkiem jednak prawdopodobne, że realne płace w okresie branym pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji na 2024 rok nie wzrosną. To oznaczałoby, że ta składowa nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu podwyżek emerytur.

Waloryzacja emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych podwyżek

Minimalna emerytura po waloryzacji w marcu 2024

Trzynasta i czternasta emerytura

Inaczej jest z czternastką. To świadczenie, które jest gwarantowane ustawą - również co do zasady wypłacane ma być w wysokości minimalnej emerytury. W uchwalonej jeszcze w poprzednim parlamencie ustawie zapisano jednak, że o ostatecznej wysokości czternastej emerytury w danym roku decyduje rząd (w 2023 roku podjęto decyzję o zwiększeniu tego świadczenia do 2650 zł brutto.).

W przypadku czternastki na pełną kwotę nie mogą jednak liczyć wszyscy emeryci. Od pewnego pułapu (w poprzednich latach przyjęto 2900 złotych brutto) jest ona pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę.