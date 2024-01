Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [5.01.2024]

Narodowy Bank Polski prognozuje, że wskaźnik średniorocznej inflacji za 2023 rok wyniesie 11,4 proc. Inflacja to główny element brany pod uwagę przy obliczaniu waloryzacji rent i emerytur. Przygotowaliśmy prognozowane wyliczenia podwyżek emerytur w oparciu o wskaźnik na takim poziomie, czyli 11,4 proc. O ile urosłyby emerytury? Sprawdźcie wyliczenia dla przykładowych kwot w tabelach w naszej galerii. ▶▶* Zaznaczamy, że to szacunkowe obliczenia, właściwy wskaźnik waloryzacji poznamy w momencie, gdy podane zostaną wszystkie dane makroekonomiczne.

1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

Z nowelizacji ustawy budżetowej, którą przeprowadzono w czerwcu ubiegłego roku mogliśmy wyczytać, że prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 wyniesie 12,3 proc. To mniej niż w rekordowym 2022 roku, gdy emerytury urosły aż o 14,8 proc. Zaznaczmy, że tak wysoka - dwucyfrowa - waloryzacja to nie dobra wola tych, czy poprzednich rządzących, a wynik bardzo wysokiej inflacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

Wysoka inflacja - wysoka waloryzacja 2024

Inflacja to główny element wzoru potrzebnego do obliczenia wskaźnika waloryzacji. Drugim jest realny wzrost płac. Całkiem jednak prawdopodobne, że realne płace w okresie branym pod uwagę nie wzrosną. To oznaczałoby, że ta składowa zostanie pominięta przy obliczaniu podwyżek emerytur.

Jak wspomnieliśmy, wstępne prognozy mówiły, że emerytury i renty urosną o 12,3 procent. Prezentowaliśmy już wyliczenia dla tego wskaźnika waloryzacji, które można obejrzeć TUTAJ. [b]Wiele jednak wskazuje, że waloryzacja przeprowadzona w marcu 2024 roku może być nieco mniejsza.

Waloryzacja emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych podwyżek

Ostatnie przedstawione przez Narodowy Bank Polski dane mówią, że wzrost cen w 2023 roku wyniesie 11,4 proc. Jak przedstawiałyby się podwyżki dla przykładowych kwot emerytur, gdyby przyjąć taki właśnie wskaźnik? Przygotowaliśmy dla Państwa wyliczenia, które podzieliliśmy na mniejsze tabele - zamieszczamy je w galerii.

Zaznaczamy, że to nadal prognoza. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany po opublikowaniu wszystkich danych makroekonomicznych.

Minimalna emerytura po waloryzacji w marcu 2024

Gdyby emerytury zostały podwyższone o 11,4 proc., to minimalna emerytura brutto urosłaby o 181,08 zł (z 1588,44 zł do 1769,52 zł). Przypomnijmy, że w ubiegłych latach rząd decydował się na kwotowo-procentową formę waloryzacji emerytur. W przypadku takiej podwyżki osoby otrzymujące niższe emerytury mogły liczyć na gwarantowaną kwotę podwyżki (w 2023 roku było to minimum 250 złotych brutto). Nie ma jednak potwierdzenia, by w 2024 roku również miał być zastosowany taki sposób waloryzacji.

Trzynasta i czternasta emerytura

Pewne jest natomiast, że w 2024 roku emeryci otrzymają trzynastkę oraz czternastkę. Trzynastka wypłacana jest w wysokości minimalnej (zwaloryzowanej w danym roku) emerytury. Wyniosłaby więc (szacunkowo) 1769,52 zł brutto. Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim osobom pobierającym emerytury bez względu na to jak wysokie świadczenie dostają.

Inaczej jest z czternastką. To świadczenie, które jest gwarantowane ustawą, również co do zasady wypłacane ma być w wysokości minimalnej emerytury. W uchwalonej jeszcze w poprzednim parlamencie ustawie zapisano jednak, że o ostatecznej wysokości czternastej emerytury w danym roku decyduje rząd (w 2023 roku podjęto decyzję o zwiększeniu tego świadczenia do 2650 zł brutto.). W przypadku czternastki na pełną kwotę nie mogą jednak liczyć wszyscy emeryci. Od pewnego pułapu (w poprzednich latach przyjęto 2900 złotych brutto) jest ona pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę.

Druga waloryzacja w 2024

Warto wiedzieć: Druga waloryzacja w 2024 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w budżecie na kolejny rok zagwarantowane są pieniądze na drugą waloryzację. Miałaby się ona odbyć w drugiej połowie 2024, jeśli odczyt inflacji przekraczałby wynik 5,0 proc. (podobny system stosuje się już w przypadku płacy minimalnej).

