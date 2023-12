W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız [27.12.2023 r.]

Zuhal z serialu "Dziedzictwo"

Serial "Dziedzictwo" ("Emanet") rozpoczyna się w momencie, gdy umiera Kevser - siostra granej przez Sılę Türkoğlu serialowej Seher. Zrozpaczona kobieta postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać jej syna Yusufa z domu rodu Kyrymly. Głową rodziny jest bezwzględny Yaman. Tak zaczyna się historia skomplikowanych relacji Seher i Yamana, w którą wplątana zostaje również Zuhal - w jej rolę wciela się Hilal Yıldız.

Zuhal przyjeżdża do rezydencji za namową swojej siostry - Ikbal (szwagierki Yamana). Ikbal za wszelką cenę chce sprawić, by Yaman zakochał się w Zuhal i wziął z nią ślub. Sytuacja komplikuje się, gdy burzliwe relacje między głównymi bohaterami, czyli Yamanem i Seher przeradzają się w głębsze uczucie. Wspólna opieka nad Yusufem zbliża do siebie parę - ku wściekłości Ikbal i Zuhal. Kobiety rozpoczynają serię intryg, których celem jest pozbycie się Seher z życia Yamana.