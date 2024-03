W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [21.03.2024 r.]

Kiraz z serialu "Dziedzictwo". Zagrała ją Gülderen Güler

Serial "Dziedzictwo" emitowany jest w tureckiej telewizji od 2020 roku. W pierwszych seriach główny wątek serialu koncentrował się na postaciach Yamana i Seher. Grana przez Gülderen Güler Kiraz to postać drugoplanowa - kocha się w policjancie Alim. Kiedy ich pełne zakrętów relacje wychodzą na prostą, a Ail postanawia poprosić Kiraz o rękę, dochodzi do tragedii. Młoda dziewczyna ginie po tym, jak zostaje postrzelona przez przepełnionego nienawiścią brata. Wszystko dzieje się na oczach Alego.

Urocza Gülderen Güler prywatnie

Gülderen Güler w jednym z wywiadów w dla tureckiej telewizji Sabah zdradziła, że bardzo interesuje się psychologią, czyta dużo książek na ten temat. Wspomniała, że do zaangażowania się w aktorstwo mocno namawiała ją mama. To ona zachęcała córkę, by chodziła na castingi do tamtejszych seriali. Udział w tworzeniu serialu "Dziedzictwo" wspomina jako miłe doświadczenie, choć podkreśla, że praca była bardzo ciężka. Gülderen Güler wyjaśniła, że odejście z serialu nie było jej decyzją, tylko wynikało ze scenariusza - historia jej postaci po prostu dobiegła końca.