W Bydgoszczy powstanie centrum szkolenia NATO-Ukraina. Dziś zapadła decyzja

– W Bydgoszczy powstaje centrum edukacji, analiz i szkolenia NATO-Ukraina. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Mamy pełną zgodę. Rozpoczynamy tworzenie tego centrum — podkreślał minister obrony narodowej.

Jak zapewnił Kosiniak-Kamysz, decyzja została uzgodniona na forum NATO i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ukraińskim. Powstające w Bydgoszczy centrum ma dotyczyć wymiany doświadczeń, poznawania ich na podstawie wojny na Ukrainie, ale też szkolenia na potrzeby Ukrainy. Państwa NATO będą w tej inicjatywie uczestniczyć finansowo i merytorycznie — także te spoza Unii Europejskiej.

- Był to proces wieloetapowy, ale po bilateralnych rozmowach cieszę się, że wszystkie państwa członkowskie wspierają tę inicjatywą. To pierwsza tego typu inicjatywa między NATO a Ukrainą – mówił dziennikarzom w Brukseli szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest pierwsze centrum powoływane w ramach NATO-Ukraina. Będziemy w nim szkolić żołnierzy na potrzeby wojny w Ukrainie. Sukcesem Polski jest to, że to powstaje w Polsce i że w ogóle powstaje — mówi Kosiniak-Kamysz o powstającym centrum NATO-Ukraina w Bydgoszczy.