W Bydgoszczy jak w słodkiej bajce. Rozpoczął się VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka" [program]

- Pośród pozycji programowych znaleźć będzie można spektakle, koncerty i warsztaty, a w każdej z tych grup mieści się niezliczona ilość form, jakie przyjmować może sztuka performatywna. Coś dla siebie znajdą „najnaje” (0-5), jak i starsze dzieci, a większość atrakcji jest odpowiednia dla całej rodziny - zapowiada Małgorzata Perszutów z Fundacji Kultury Pozytywka./cyt]

Festiwal otworzył w czwartek, 24 sierpnia, Teatr Chorea ze swoim show The Pinky Mouse Band. Mimo że impreza w Teatrze Kameralnym była biletowana, od chwili ogłoszenia programu cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem, podobnie jak wiele innych festiwalowych wydarzeń, na które obowiązywały zapisy - listy uczestników wypełniały się błyskawicznie, chętni zatem powinni szukać aktualnych informacji na stronie festiwalu, SZCZEGÓŁY TUTAJ oraz na profilu www.facebook.com/festiwalpozytywka. Warto dodać, że propozycji kreatywnego spędzenia czasu dla całych rodzin nie zabraknie również za darmo, podobnie jak i atrakcji w wielu punktach Bydgoszczy. "Pozytywka" to żywioł plenerowy, trzymamy zatem kciuki za pogodę!

[cyt color=#6759cf]- Ponownie wprowadzimy na bydgoskie ulice sztukę cyrkową, której na co dzień tak tu brakuje. Akrobatyka na najwyższym poziomie poruszy publikę podczas występów Arctic Ensemble (Finlandia) - Stary Rynek, 25. 08., g. 19 - czy Luki Palliniego (Włochy) - Wyspa Młyńska, 25.08., g.21 - prezentując wszystko to, co najlepsze, kiedy mowa o dziedzinie, jaką jest nowy cyrk - zachęca M. Perszutów.