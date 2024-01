W 2018 roku archeolodzy w bydgoskiej farze znaleźli niesamowity skarb! [zdjęcia]

Prace archeologiczne w Katedrze Bydgoskiej prowadzone były od wielu lat, ale najcenniejsze obiekty zostały odnalezione dopiero 2 stycznia 2018 roku.- Tuż pod posadzką, nad jedną z krypt znaleźliśmy we wtorek skarb - informował nas wówczas Robert Grochowski, archeolog prowadzący badania w świątyni. - Pochodzi on z połowy XVII wieku. W jego skład wchodzi 700 przedmiotów, złotych monet. Najmłodsza z nich została wybita w 1652 roku. Robert Grochowski przypuszczał, że zbiór zdeponowano po 1652 roku, prawdopodobnie w okresie Potopu Szwedzkiego. - To najcenniejszy skarb odnaleziony w Bydgoszczy - podkreślał Robert Grochowski. - Oprócz niego odnaleźliśmy jeszcze bardzo ciekawe krypty. Znajdowały się w nich niezbadane do tej pory pochówki, szczątki są w trumnach drewnianych i jednej ołowianej. Wszystko, co zostało wydobyte dokładnie opisano i skatalogowane. Skarb został przekazany muzeum i obecnie monety można oglądać na jednej z ekspozycji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia skarby z bydgoskiej katedry ►

Robert Grochowski i Janusz Flemming