Vanessa i Tiger - tak wyglądają córka i syn Klaudiusza z "Big Brothera". Mamy zdjęcia [21.03.2024]

Zaczęło się od "Big Brothera", a co było dalej?

Klaudiusz Ševković miał własny program kulinarny "Wielka niespodzianka Klaudiusza" (TVN), prowadził audycje reklamowe w Telezakupach Mango (2001-2004), a w 2004 roku wziął udział w programie Bar 4 – Złoto dla Zuchwałych. Pan Klaudiusz jest autorem dwóch książek: Sękocin od kuchni (2001) oraz Smak sukcesu (2006). Wydał album muzyczny pt. Optymista, a także singel „To co najważniejsze”.

Klaudiusz Ševković zajmuje się polityką

W przeszłości należał do Partii Ludowo-Demokratycznej. W 2004 roku nieudanie kandydował z ramienia tej partii do Parlamentu Europejskiego. W 2006 roku został radnym miasta Chorzów z listy KWW Koalicja Wspólny Chorzów. Udanie reelektował w 2010 r., a rok później opuścił Wspólny Chorzów. W 2014 r. dostał się do rady miejskiej Chorzowa z ramienia PO, a w 2018 roku udanie reelektował z ramienia Koalicji Obywatelskiej.