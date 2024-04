Ursula z serialu Akacjowa 38: "Maestra zła". Taka jest prywatnie Montserrat Alcoverro - zdjęcia [4.04.2024 r.]

Taka jest Ursula w serialu Akacjowa 38

Montse Alcoverro tak opowiada o swojej roli w serialu "Akacjowa 38": "Występ w serialu był jak piękna wycieczka. Początkowo było mi niełatwo wejść w rolę, a wszystko to wiązało się z tym, że od czasu propozycji zagrania Ursuli do pierwszych zdjęć było mało czasu, a ja lubię mieć czas, by wczuć się w rolę. Zainspirowała mnie pani Danvers, gospodyni z filmu "Rebeka" i "La Loba", grana przez Bette Davis - mówi Montse Alcoverro. - Od początku ekipa filmowa dała mi zielone światło, by zagrać naprawdę złą postać - i chociaż trudno mi obronić pewne działania Ursuli, polubiłam tę rolę. Udało mi się stworzyć postać, z której wychodzi bestia.