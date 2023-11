Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach [14.11.2023 r.] sier

Ponad 8,5 miliona osób obserwuje instagramowe konto Afry Saraçoğlu - tureckiej aktorki znanej między innymi z serialu "Złoty chłopak". Saraçoğlu zadebiutowała na ekranie w 2016 roku, zdobyła już kilka nagród za swoje role, a reklamodawcy którzy chcą zamieścić post sponsorowany na jej profilu muszą wyłożyć niemało pieniędzy... Jaka jest prywatnie? Zobacz zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych ▶▶ Yalı Çapkın/telemagazyn.pl | Instagram/afrasaracoglu Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.